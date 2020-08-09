Игорь Руденя: необходимо создать условия для максимальной посещаемости спортивных объектов жителями Тверской области

Развитие в 2019-2020 годах на территории Тверской области физической культуры и спорта рассмотрено на заседании регионального Правительства, которое 8 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя. Тема прозвучала в продолжение обсуждения реализации в регионе молодежной политики.

«Важно обеспечить и духовно-нравственное, и физическое здоровье нашей молодежи как основы будущего Тверской области и всей страны», – отметил Игорь Руденя.

Ключевой задачей является развитие спортивной инфраструктуры, необходимой для массовых занятий спортом. В Тверской области уровень обеспечения населения спортивными объектами выше, чем в среднем по ЦФО и Российской Федерации. Всего в регионе более 3800 спортивных сооружений. Это плоскостные объекты (их свыше 2100), спортзалы (848), стадионы (17), бассейны (63), спорткомплексы с искусственным льдом (10), лыжные базы (39) и другие. Уже в 2020-м их число планируется довести до 3942.

Губернатор подчеркнул – необходимо обеспечить максимальную загрузку всех действующих спортивных объектов и учреждений.

По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» создаются новые объекты, модернизируются действующие.

Так, в 2019 году проведена реконструкция стадиона им. Вагжанова в Твери: заменено искусственное покрытие и обустроены беговые дорожки. В 2020-м планируется завершить реконструкцию футбольного поля на стадионе «Текстильщик», сдать в эксплуатацию новый универсальный спортивный зал в Сонково.

В Твери строится спортивный центр по видам гребли на Волге с тренажёрными залами, бассейном для академической гребли, комфортными помещениями для спортсменов и тренеров. До 2024 года в Твери также планируется возвести гребную базу на Тверце, крытый футбольный манеж, универсальный спортзал. В Бежецке и Кимрах – бассейны, в Вышнем Волочке – ледовый спорткомплекс, в Лихославльском и Кесовогорском районах – универсальные залы. Кроме того, в районах должно появиться не менее 60 плоскостных сооружений.

Особое внимание уделяется развитию спорта высших достижений. В настоящее время 200 спортсменов от Тверской области включены в список кандидатов в сборные команды РФ.

В 2020 году ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области выплачиваются 128 спортсменам, в том числе с инвалидностью, включенным в состав сборных команд РФ. Также профессиональные спортсмены и тренеры получают единовременные вознаграждения, им возмещают расходы на питание, обеспечивают другие виды поддержки.

Для дальнейшего развития спорта высших достижений в Тверской области планируется создание центра спортивной медицины, открытие на базе одного из профессиональных колледжей отделения по подготовке педагогов по физической культуре и спорту, организация стажировок тренеров в спортивных сборных командах РФ.

К 2024 году количество жителей Верхневолжья, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, планируется повысить с 36,5%, зафиксированных в 2019-ом, до 54,3%.

Пресс-служба Правительства Тверской области