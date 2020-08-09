Игорь Руденя: эффективная молодежная политика – это улучшение демографии, привлечение в экономику специалистов, развитие новых технологий

Реализация в Верхневолжье государственной молодежной политики, а также развитие физической культуры и спорта стали главными темами заседания Правительства Тверской области, которое 8 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Эффективная реализация государственной молодежной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил – для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тверской области, требуется развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение возможностей для реализации талантов и способностей в регионе.

По словам Губернатора, основополагающими ценностями в воспитании новых поколений жителей региона должны оставаться верность Родине, честный труд, уважение к старшим, здоровый образ жизни, семья и дети.

Сегодня молодежь Верхневолжья активно участвует в патриотической работе: поисковом движении, восстановлении мемориалов и воинских захоронений. В 2020 году в регионе приводятся в порядок 137 таких объектов. Всего в реестре Тверской области 795 воинских захоронений и 260 мемориальных сооружений. До 2023 года предполагается завершить восстановление более 350 объектов, которые сейчас нуждаются в реставрации. При восстановлении используются современные 3D технологии. С их помощью планируется создать миниатюры всех установленных в Тверской области памятников Советскому солдату, чтобы в дальнейшем организовать музей.

В Тверской области увеличивается число юнармейцев. В 2020 году в рядах движения «Юнармия» уже более 3600 человек.

Тверская область – один из лидеров добровольческого движения. В рамках национального проекта «Образование» регион получил поддержку на создание ресурсного центра в сфере ЧС. Здесь волонтеров учат основам первой медицинской помощи, противопожарной подготовке. Создание ресурсных центров запланировано в Ржеве, Вышневолоцком. Нелидовском и Удомельском городских округах.

Для содействия занятости молодежи в регионе возрождается движение студенческих трудовых отрядов, введены меры господдержки молодых предпринимателей. Для закрепления молодежи в регионе развивается система подготовки кадров, повышается качество городской среды, создаются культурные пространства, спортивная инфраструктура.

Игорь Руденя отметил – необходимо актуализировать систему мер поддержки молодых семей с детьми. В этом году помощь в решении жилищного вопроса предусмотрена 191 молодой семье Тверской области. 128 уже получили жилищные сертификаты. В 2021 году при условии получения необходимого объема федеральной поддержки регион рассчитывает помочь в решении жилищного вопроса всем 580 заявившимся на участие в программе молодым семьям.

Пресс-служба Правительства Тверской области