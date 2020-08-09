Туристические проекты Тверской области стали победителями фестиваля «Русское поле»

Два туристических проекта Верхневолжья стали лучшими в номинациях Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле-2020». За звание лучших в этом году боролись проекты из 57 регионов России, а также Австрии, Польши, Эстонии и других стран.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона. В регионе уделяется особое внимание росту туристического потока, повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры Верхневолжья.

Проект «Сделано в Торжке», разработанный Туристским информационным центром Торжка, занял первое место в номинации «Лучший туристический этно-маршрут». Во время экскурсии гостей города знакомят с историей промышленных предприятий – Торжокским золотошвейным училищем, обувной фабрикой, Всероссийским научно-исследовательским институтом льна. Ещё один из значимых туристических объектов — Дом гончара, где гости узнают о производстве новоторжской игрушки и участвуют в мастер-классах по росписи. Маршрут «Сделано в Торжке» включает в себя и знакомство с гастрономическим брендом города – пожарскими котлетами.

Короткометражный фильм «Тверская область. Связь поколений. Связь времён», который был создан Министерством туризма Тверской области, занял третье место в номинации «Лучший туристический этно-маршрут». В фильме собрано все лучшее, что есть в Верхневолжье – уникальные обычаи и традиции, ремесла, гастрономия, сувениры. Он приглашает путешественников увидеть красивые места Тверской области и познакомиться с уникальной историей и культурой нашего края.

Ежегодно фестиваль объединяет на своих площадках более 3 тысяч человек – исполнителей русской песни и народного танца, туроператоров, ремесленников и товаропроизводителей со всех регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области