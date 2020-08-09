Игорь Руденя поздравил с 95-летием фронтовика Ивана Петровича Афанасьева

8 сентября исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны Ивану Петровичу Афанасьеву. С днем рождения фронтовика поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы прошли дорогами Великой Отечественной войны, долгие годы служили Родине в Вооруженных Силах. Как никто другой, Вы знаете подлинную цену мира и свободы нашей Родины. Сегодня ведете очень важную воспитательную работу с молодым поколением. Из бесед с Вами ребята узнают историю нашего Отечества, получают примеры мужества и стойкости. Уверен, что новое поколение никогда не забудет Вашего призыва: беречь нашу Победу, любить Россию, честно трудиться ради ее процветания», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Иван Петрович был призван в армию 1 августа 1942 года. После призыва прибыл в 850 артиллерийский полк 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, воевал в составе 23-й отдельной танковой бригаде 1-го Украинского фронта. Освобождал Минск, участвовал в наступлении на Кенигсберг.

Май 1945 года Иван Петрович Афанасьев встретил в Горьком. Здесь окончил училище и спустя 2,5 года был направлен в Кантемировскую дивизию.

В 1948 году Иван Петрович на танке ИС 3 участвовал в Параде Победы. Затем служил в Забайкальском военном округе, во Вьетнаме, Китае. В 2014 году переехал в город Тверь.

Иван Петрович награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги».

В 2020 году Иван Петрович Афанасьев стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Масштабный монумент 30 июня открыл Президент России Владимир Путин. Участниками мероприятия стали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области