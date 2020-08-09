ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: От страховки при кредитовании можно отказаться

С начала сентября вступили в силу несколько законодательных изменений, которые позволяют заёмщику при кредитовании отказаться от ненужной ему страховки. Нововведения действуют только по договорам, которые заключены с 1 сентября 2020 года, и не распространяются на обязательные виды страхования.

Теперь заемщик вправе вернуть деньги, уплаченные кредитору, за подключение к программе коллективного страхования. Для таких страховок начал действовать «период охлаждения» как в случаях с индивидуальными договорами страхования - например, при страховании жизни и здоровья, страховании от потери работы. «По общему правилу «периода охлаждения» клиент может отказаться от страховки в течение 14 календарных дней с момента подписания договора, подав кредитору заявление. Деньги должны быть возвращены в течение 7 рабочих дней, естественно, если не произошел страховой случай», - прокомментировал Андрей Баев, главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Эксперты Тверского отделения Центрального банка рекомендуют при заключении кредитного договора внимательно читать его условия. Если страхование предусмотрено, то не заключение страховки или отказ от нее, может привести к повышению процентной ставки по кредиту, т.к. возрастают риски невозврата долга.

Еще одно нововведение позволяет вернуть часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Возврат страховой премии возможен только по договорам личного страхования. Сумма будет пропорциональна времени, оставшемуся до конца действия договора страхования. «Если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четверть цены страховки при условии, что на дату возврата кредита не наступил страховой случай», - приводит пример Андрей Баев. Ранее возвращение части страховой премии при погашении кредита было правом страховщика, а теперь - обязанность.