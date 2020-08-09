Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 23 новых случая коронавирусной инфекции. 4277 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 6 человек.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 167595, в том числе за последние сутки их проведено 633.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1105 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
210 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1808
Кимры 560
Конаковский район 441
Ржев 414
Калининский район 287
Лихославльский район 243
Торжок 245
Вышневолоцкий городской округ 179
Максатихинский район 128
Осташковский городской округ 121
Бологовский район 110
Кашинский городской округ 82
Рамешковский район 74
Бежецкий район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Ржевский район 70
Кимрский район 67
Зубцовский район 63
Торопецкий район 60
Нелидовский городской округ 50
Кесовогорский район 45
Лесной муниципальный округ 44
Старицкий район 44
Оленинский муниципальный округ 45
Селижаровский район 38
Торжокский район 35
Спировский район 34
Калязинский район 27
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 23
Кувшиновский район 22
Западнодвинский муниципальный округ 22
Краснохолмский район 10
Удомельский городской округ 10
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области