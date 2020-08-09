Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 23 новых случая коронавирусной инфекции. 4277 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 6 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 167595, в том числе за последние сутки их проведено 633.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1105 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

210 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1808

Кимры 560

Конаковский район 441

Ржев 414

Калининский район 287

Лихославльский район 243

Торжок 245

Вышневолоцкий городской округ 179

Максатихинский район 128

Осташковский городской округ 121

Бологовский район 110

Кашинский городской округ 82

Рамешковский район 74

Бежецкий район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Ржевский район 70

Кимрский район 67

Зубцовский район 63

Торопецкий район 60

Нелидовский городской округ 50

Кесовогорский район 45

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 44

Оленинский муниципальный округ 45

Селижаровский район 38

Торжокский район 35

Спировский район 34

Калязинский район 27

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 22

Западнодвинский муниципальный округ 22

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 10

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области