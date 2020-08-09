Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 сентября 2020 г.

posted by Максим Малахов on вт, 09/08/2020 - 12:21

 

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 23 новых случая коронавирусной инфекции. 4277 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 6 человек.

         В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 167595, в том числе за последние сутки их проведено 633.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1105 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         210 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 1808

 

Кимры 560

 

Конаковский район 441

 

Ржев 414

 

Калининский район 287

 

Лихославльский район 243

 

Торжок 245

 

Вышневолоцкий городской округ 179

 

Максатихинский район 128

 

Осташковский городской округ 121

 

Бологовский район 110

 

Кашинский городской округ 82

 

Рамешковский район 74

 

Бежецкий район 73

 

Андреапольский муниципальный округ 69

 

Ржевский район 70

 

Кимрский район 67

 

Зубцовский район 63

 

Торопецкий район 60

 

Нелидовский городской округ 50

 

Кесовогорский район 45

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Старицкий район 44

 

Оленинский муниципальный округ 45

 

Селижаровский район 38

 

Торжокский район 35

 

Спировский район 34

 

Калязинский район 27

 

Весьегонский муниципальный округ 25

 

Сонковский район 23

 

Кувшиновский район 22

 

Западнодвинский муниципальный округ 22

 

Краснохолмский район 10

 

Удомельский городской округ 10

 

Фировский район 6

 

Бельский район 5

 

Молоковский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 3

 

Жарковский район 2

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

ЗАТО Озёрный 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области