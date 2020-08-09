Игорь Руденя поздравил с днем рождения труженицу тыла Наталью Кирилловну Епифанову, которой исполнился 101 год

8 сентября жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, ветерану труда Наталье Кирилловне Епифановой исполнился 101 год. С днем рождения Наталью Кирилловну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Наша благодарность поколению победителей безмерна. Ваш подвиг стал примером любви к родной стране, готовности честно и самоотверженно трудиться и сражаться ради ее будущего. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше добра и радости. Низкий Вам поклон», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Наталья Кирилловна Епифанова родом из деревни Селы Рамешковского района. Свой трудовой путь начала на прядильной фабрике им. Калинина, в годы Великой Отечественной войны работала в Забайкальском стрелково-минометном училище. В послевоенные годы продолжила трудиться на прядильной фабрике фрезеровщицей. Всю жизнь Наталья Кирилловна работала в больших коллективах, всегда пользовалась уважением коллег и руководства.

Наталья Кирилловна – вдова участника Великой Отечественной войны. Многодетная мама – родила троих детей, вырастила троих внуков и троих праправнуков.

Пресс-служба Правительства Тверской области