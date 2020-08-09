Тверская область пятый год подряд примет топовые соревнования – Кубок России по аквабайку 2020

С 10 по 13 сентября в Тверской области пройдет Кубок России по водно-моторному спорту 2020. В этом году соревнования состоятся на Верхней Волге, на базе event-отеля «Конаково Ривер Клаб», где ширина акватории достигает полутора километров. В заключительных состязаниях сезона примут участие лучшие спортсмены со всей страны, всего ожидается более 100 участников.

«Тверская область уже пять лет принимает самые рейтинговые российские соревнования в водно-моторном спорте. Кубок России по аквабайку, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Понятно, что наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер, и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Чемпионат России, который мы провели в августе, показал, насколько плотно конкурируют между собой спортсмены в некоторых дисциплинах. Имена сильнейших атлетов по итогам 2020 года станут понятны по окончании Кубка», – отметил президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

Соревнования проводятся в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. На воду также выйдут юниоры, которые разыграют призовые места в рамках Всероссийских соревнований по аквабайку.

За звание обладателя Кубка поборются лидеры российского и мирового рейтингов. Во фристайле главные фавориты – Сергей Чемезов, чемпион России этого года, обладатель бронзовой медали Чемпионата мира 2019; Арсений Матанцев, двукратный чемпион России; Михаил Ершов, тренер сборной России по фристайл-аквабайку, который стал вторым на чемпионате России этого года.

«Наша задача – развивать водно-моторный спорт не только как спорт высших достижений, но и популяризировать его среди зрителей. Поэтому традиционно, помимо официальной спортивной части, наши мероприятия включают зрелищную показательную программу», – комментирует Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России.

Впервые в историю водно-моторного спорта будут вписаны имена обладателей Кубка России в классах «гидрофлайт» и «мотосерф». Эти дисциплины были зарегистрированы Федерацией водно-моторного спорта в Министерстве спорта осенью 2019 года.

В условиях текущей эпидемиологической обстановки соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ.

Организатор Кубка – Федерация водно-моторного спорта России под патронажем Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области, Международного водно-моторного союза (UIM)

Официальный сайт http://fwmsrussia.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области