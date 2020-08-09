Тверская область присоединится к Всемирному дню чистоты

19 сентября в Тверской области в третий раз пройдет Всемирный день чистоты. Акция состоится во всех субъектах России, а также в 150 странах мира. Ее цель – ­очистить планету от мусора и привлечь внимание общественности к экологической проблеме загрязнения окружающей среды.

Губернатор Игорь Руденя считает: инициативы по сохранению природных ресурсов – важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Уже определены 30 точек проведения сбора мусора в Твери – это городской пляж, Краснофлотская набережная, берег Тверцы и другие. Жители муниципалитетов также смогут стать добровольцами экологической акции ­– в области выделено 70 точек уборки. Например, во Ржеве школьники выйдут в сквер у памятника «Самолет» и на берег Холынки, а в деревне Николо-Малица ждут желающих очистить от мусора бывший карьер.

«В первый год, когда мы присоединились к акции, мы заняли третье место по количеству участников после Башкортостана и Москвы. Вышло более 10 тысяч человек. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. К нам присоединилось 24 колледжа. Приглашаем к участию всех желающих. Наша цель –– не уборка одного дня, а создание устойчивой чистоты», - рассказала координатор Всемирного дня чистоты "Сделаем!" в Твери Алена Хрусталева.

Очищать близлежащую территорию жители могут и без проведения экологических акций. Так, восемь лет назад местные жители поселка Черногубово запустили проект «Черногубово - территория чистоты» – неравнодушные граждане поддерживают чистоту в убранных местах. В прошлом году активист вывезли два КАМАЗа мусора с прибрежной территории поселка.

«Лето семьей мы проводим в Черногубово. Для меня началось все с мечты о чистом лесе, чистом береге Тверцы. Мы часто там гуляем с сыном, очень красивые места, но были очень замусоренные. И я поняла: хватит ждать, пора делать самой», - поделилась одна из инициаторов уборки Лариса Шимина.

Чтобы принять участие в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://vk.com/sdelaem69?w=app5619682_-42210297%2523332382, в анкете указать необходимые сведения, а также комфортные для вас виды деятельности.

В Тверской области организация субботников проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и регионального оператора ООО «ТСАХ».

Пресс-служба Правительства Тверской области