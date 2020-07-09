В Тверском областном перинатальном центре за полгода на свет появились четыре тройни

За шесть месяцев текущего года в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М.Бакуниной родилось четыре тройни. А за десять лет с момента открытия – пятнадцать. Накануне в стенах центра на свет появились еще три малыша.

«Этот год у нас «урожайный». У нас за полгода уже 4 тройни. Эта тройня у нас будто выполняла наши демографические нацпроекты», ­– рассказала главный врач центра Людмила Гребенщикова.

Счастливыми родителями тройняшек стала пара из Московской области, которая уже воспитывает дочь. Они рассказали, что доверить рождение сыновей решили именно специалистам Тверского перинатального центра, потому что в 2017 году они помогли появиться на свет первому ребенку.

Повышение качества и доступности медицинских услуг, в частности, совершенствование системы родовспоможения — в числе приоритетных задач реализации национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области.

«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной является единственным лечебно-профилактическим учреждением III уровня, который оказывает все виды квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, а также консультативно-диагностической помощи женщинам и новорожденным детям, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В структуру входят 150 коек круглосуточного стационара, отделение ВРТ, медико-генетическая консультация, консультативно-диагностическое отделение с поликлиникой на 100 посещений в смену, физиотерапевтическое отделение, отделение экстракорпоральных методов лечения, консультативный акушерский центр с выездными акушерскими бригадами.

Налажена телекоммуникационная связь с районами Тверской области, что позволяет медицинскому персоналу районных больниц связываться со специалистами центра круглосуточно, в режиме реального времени, чтобы оперативно получать необходимую консультативную помощь в тактике ведения и лечения женщин группы высокого риска, определять необходимость своевременной транспортировки в стационар более высокого уровня.