Игорь Руденя провёл селекторное совещание с главами районов по подготовке к отопительному сезону

7 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание с главами муниципальных образований, посвящённое подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов.

«Мы проделали большую системную работу по повышению надёжности теплоэнергетического комплекса в тверском регионе, которая позволила обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий и сократить число технологических нарушений на тепло- и электросетях. Наша задача до 15 сентября выполнить основные работы по подготовке муниципальных образований к осенне-зимнему периоду», - обозначил Игорь Руденя.

Как отметил глава региона, необходимо в полном объёме выполнить проверку технического состояния котельных и теплотрасс, провести гидравлические испытания и промывку сетей, сформировать нормативные запасы топлива.

Игорь Руденя подчеркнул – повышенное внимание должно быть уделено подготовке учреждений соцзащиты, здравоохранения, спорта и культуры.

В текущем году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей в областном бюджете предусмотрено порядка 575 млн рублей. В план ремонта включено 27 объектов, работы ведутся в 17 муниципалитетах.

Всего к началу нового отопительного сезона в Верхневолжье предстоит подготовить 800 котельных, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.

Наиболее высокие показатели по подготовке котельных и тепловых сетей – от 97% до 100% – обеспечены в Бельском, Кесовогорском, Фировском, Сонковском, Старицком, Бежецком, Лихославльском районах, Ржеве, Андреапольском, Лесном, Оленинском, Селижаровском и Пеновском муниципальных округах, ЗАТО Солнечный и других муниципалитетах.

Кроме того, на совещании речь шла о готовности жилищного фонда. Контроль за подготовкой к отопительному периоду многоквартирных домов обеспечивает Госжилинспекция региона. Всего в план подготовки в регионе включено свыше 11,5 тыс. домов.

На совещании также поднимались вопросы, связанные с консолидацией коммунальных активов, модернизацией теплоэнергетического комплекса региона, сокращением задолженности за газ и другие энергоресурсы предприятий коммунального комплекса Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области