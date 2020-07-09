908 семей Тверской области получили региональный материнский капитал в 2020 году

В Тверской области за 8 месяцев текущего года вручено 908 свидетельств материнского регионального семейного капитала. Общая сумма средств бюджета региона, которой смогут воспользоваться родители новорожденных, составляет более 50,4 млн рублей.

Для Верхневолжья улучшение демографических показателей является стратегической целью долгосрочного развития, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Нужно представить дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Тверской области. В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования, обеспечения занятости родителей», - поставил задачу глава региона на заседании Правительства области, где обсуждалась реализация национального проекта «Демография».

Право на получение материнского регионального семейного капитала за счет областных средств имеют женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка либо последующих детей, начиная с 1 января 2012 года.

Средства можно потратить на уплату первоначального взноса по ипотеке или при получении кредита на строительство или покупку жилья, на обеспечение коммуникациями жилых помещений, проведение ремонта, покупку мебели, бытовой техники, приобретение автомобиля или сельскохозяйственной техники, а также животных для личного подсобного хозяйства.

Реализовать средства регионального материнского капитала или их часть можно по истечении одного года со дня рождения третьего или последующих детей, с появлением которых возникло право на данную меру поддержки.

На детей, рожденных в 2020 году, размер регионального материнского капитала составляет 66 238 рублей, на детей, рожденных в 2019 году – 63 084 рублей.

Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Кроме регионального материнского капитала это компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. По инициативе Игоря Рудени каждой семье региона, где родился ребёнок, вручается подарочный набор. Многодетным семьям оказывается помощь в приобретении автомобиля, школьной формы для учеников с 1 по 5 классы, они освобождены от оплаты услуги за вывоз мусора, транспортного налога.

Пресс-служба Правительства Тверской области