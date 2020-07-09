Группу тверских спортсменов в Краснодарском крае доставили в Красную Поляну, состояние их здоровья удовлетворительное

Завершены поисково-спасательные работы в Краснодарском крае. Три тренера и восемь детей из Тверской области в 13:16 эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и бортом вертолета Ми-8 доставлены в Красную Поляну.

7 сентября стало известно о том, что тверские спортсмены не вышли на связь в горах Краснодарского края. О ситуации был оперативно проинформирован Губернатор Игорь Руденя. Глава региона утром провел оперативное совещание, посвященное поиску группы пропавших.

Во время совещания от МЧС поступила информация – пришло сообщение от матери одного из детей о том, что сын вышел на связь, сказал, что они заблудились в районе Красной поляны, все живы и здоровы.

Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 198 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 7 единиц техники. С использованием бортовой лебедки и спасательной косынки специалисты подняли детей и тренеров на борт воздушного судна и эвакуировали в поселок Красная Поляна. Там туристическую группу уже ждали врачи скорой помощи. По итогам осмотра медиков состояние здоровья детей и взрослых признано удовлетворительным.

Пресс-служба Правительства Тверской области