5200 термометрами обеспечены школы Тверской области для контроля за здоровьем учащихся

В школы Тверской области в полном объеме поставлены термометры для контроля за здоровьем учащихся – всего более 5200 штук. Вопрос вошел в повестку совещания Губернатора Игоря Рудени с членами Правительства Тверской области 7 сентября.

Игорь Руденя подчеркнул – важно усилить контроль за измерением температуры и соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в образовательных учреждениях.

Также в образовательные организации уже поставлены более 2100 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в ближайшее время направят еще свыше 2100 приборов.

В школах проведены уроки безопасности и здоровья. Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября учеба началась в 25 таких организациях для более 2000 ребят, из которых 115 – первоклассники.

На совещании также рассмотрены объекты, где перед новым учебным годом проводились ремонтные работы. Так, завершен капитальный ремонт теплосети в детском саду №5 в Зубцовском районе. Учреждение уже посещают 44 дошкольника.

Сейчас образовательная сеть Тверской области начитывает 1102 учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек. В первый класс в 2020 году пошли более 14,8 тысячи детей, выпускниками станут порядка 5,8 тысячи школьников.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено безопасности школьников, усилены профилактические меры. В школах области открыты запасные входы, чтобы развести потоки учащихся, прибывающих на занятия. В каждом учебном заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для занятий, школьный транспорт проходит ежедневную обработку.

Пресс-служба Правительства Тверской области