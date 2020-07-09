Уборочная кампания в Тверской области идёт более высокими темпами, чем в прошлом году

В Тверской области уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов идёт более высокими темпами, чем в прошлом году. Общая площадь, на которой будет проведена уборка урожая, в 2020 году составляет 97,7 тыс. га, 26% от всей посевной площади убрано.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», - считает Игорь Руденя.

В настоящее время завершается уборка озимых зерновых культур - всего убрано 9,3 тыс. га. На аналогичный период 2019 года было убрано 6,7 тыс. га.

Зерновые культуры убраны на площади 18,7 тыс. га, валовой сбор составляет 47,6 тыс. тонн.

Лён вытереблен на площади 3,4 тыс. га. Овощи убраны на площади 700 га, валовой сбор составил 11,4 тыс. тонн.

По прогнозным показателям валовый сбор картофеля в регионе составит около 200 тыс. тонн, что более чем на 40% превышает показатель потребности населения тверского региона в данной культуре.

Крупными сельхозпредприятиями, такими как «Тверь Агропром» Лихославльского района, «СаначиноАгро» Старицкого района, «Тверская АПК» Бежецкого района, а также фермерскими хозяйствами, специализирующимися на производстве картофеля, в связи с обильными дождями были заблаговременно приняты меры для сохранения урожая. Произведена обработка посевов от фитофтороза, дополнительная подкормка. Всего посевная площадь картофеля в регионе составляет 14 тыс. га.

Травы скошены на площади 96,7 тыс. гектаров, заготовлено 153,2 тыс. тонн сена, 239 тыс. тонн сенажа, 158,2 тыс. тонн силосной массы.

Количество заготовленных кормов, с учётом остатков прошлого года, составляет 108 % от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области