Банк России информирует: Студенты тверских ВУЗов могут пройти стажировку в Банке России

Центральный банк Российской Федерации в пятый раз открыл прием заявок на стажировку от студентов российских вузов. Получить опыт можно в центральном аппарате Банка России в Москве и его подразделениях в Санкт-Петербурге, Рязани, Казани, Екатеринбурге и Томске. Стажировка будет связана с такими направлениями, как денежно-кредитная политика, информационная безопасность, надзор и регулирование за субъектами финансового рынка. Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.

Студенты очной формы обучения последнего курса бакалавриата или специалитета, а также студенты магистратуры могут подать заявку на стажировку до 25 октября. Затем кандидатов ждёт онлайн-тестирование, собеседование в центре оценки и с руководителем. Для успешно прошедших все этапы оплачиваемая стажировка начнётся в феврале 2021 года, и продлится 6 месяцев в режиме гибкого графика работы – не менее 20 часов в неделю.

Как отмечают в Банке России, студенческие стажировки достаточно эффективны для начинающих специалистов и для регулятора как работодателя.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте – www.cbr.ru .