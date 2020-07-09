В День охотника в Тверской области пройдут соревнования и мастер-классы по стрельбе, выставка охотничьих собак

12 сентября в столице Верхневолжья пройдет мероприятие, посвящённое Дню охотника в Тверской области. В рамках праздника состоятся соревнования по стрельбе, выставки охотничьих собак, специализированной техники, показательные выступления клуба исторической реконструкции, концертная программа и многое другое.

В Тверской области ведется работа по повышению эффективности контроля в сфере охотопользования. Значимость бережного отношения к экологии и природным ресурсам Верхневолжья неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Очень важно беречь наши ресурсы, повышать социальную ответственность граждан в отношении к окружающей среде», – считает Игорь Руденя.

Одним из центральных событий праздника станет турнир по стрельбе для охотников. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте: 9301516101@mail.ru или по телефону: 8-930-151-61-01.

Также запланировано проведение мастер-класса по стрельбе для всех желающих.

Праздник «День охотника - 2020» пройдет на территории бывшего областного стрельбища общества охотников по адресу г. Тверь, ул. Стрелковая. По направлению к месту расположения мероприятия будут установлены информационные указатели.

Регистрация участников выставки собак охотничьих пород начинается в 8.00. Торжественное открытие «Дня охотника» - в 11.30.

Пресс-служба Правительства Тверской области