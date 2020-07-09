Пропавшие в Краснодарском крае тверские дети найдены живыми и здоровыми

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 7 сентября провел оперативное совещание, посвященное поиску группы пропавших тверских спортсменов в Краснодарском крае. Среди них три тренера и восемь детей от 9 до 16 лет из спортивной школы олимпийского резерва Тверской области.

Игорь Руденя поручил держать ситуацию на строгом контроле, по необходимости оказать необходимую помощь. Областные власти вели работу совместно с руководством Краснодарского края и МЧС.

Во время совещания от МЧС поступила информация, что пришло сообщение от матери одного из детей о том, что сын вышел на связь, сказал, что они заблудились в районе Красной поляны, идут вдоль реки, все живы и здоровы.

В настоящий момент за группой направлен вертолет МЧС.

В понедельник 7 сентября из Сочи поступила информация, что незарегистрированная туристическая группа не выходит на связь с родственниками с воскресенья 13.30 по московскому времени. 6 сентября спортсмены покинули гостевой дом в поселке Эсто-Садок в первой половине дня, направились в пеший поход в сторону озера на Роза Пик.

Пресс-служба Правительства Тверской области