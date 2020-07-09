Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 4271 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 166962, в том числе за последние сутки их проведено 533.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1089 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

209 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1801

Кимры 560

Конаковский район 439

Ржев 412

Калининский район 286

Лихославльский район 243

Торжок 242

Вышневолоцкий городской округ 178

Максатихинский район 128

Осташковский городской округ 121

Бологовский район 110

Кашинский городской округ 78

Рамешковский район 74

Бежецкий район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Ржевский район 69

Кимрский район 67

Зубцовский район 63

Торопецкий район 60

Нелидовский городской округ 50

Кесовогорский район 45

Лесной муниципальный округ 44

Старицкий район 44

Оленинский муниципальный округ 45

Селижаровский район 38

Торжокский район 35

Спировский район 34

Калязинский район 26

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 23

Кувшиновский район 22

Западнодвинский муниципальный округ 21

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 10

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области