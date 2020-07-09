Футбольный клуб «Тверь» лидирует в Группе 2 ОЛИМП-первенства Профессиональной футбольной Лиги

Футбольный клуб «Тверь» вышел на абсолютное первое место в Группе 2 ОЛИМП-первенства Профессиональной футбольной лиги. 6 сентября ФК «Тверь» на домашнем стадионе «Юность» встретился с командой «Ленинградец» из Ленинградской области, обыгравшей до этого главного фаворита Группы 2 «Олимп-Долгопрудный».

В воскресном матче наши футболисты выиграли со счетом 3:0 и по итогам пяти туров возглавили Группу 2. Забитыми голами отметились Илья Сериков, Игорь Турсунов и Даниил Ерофеев. Перед матчем с «Ленинградцем» «Тверь», набрав 10 очков в четырех поединках, уже занимала 2 место в турнирной таблице.

«Снова хочу начать с благодарности нашим болельщикам за поддержку, за аплодисменты и искреннюю радость, которую они с нами разделили после финального свистка», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК Тверь Вадим Гаранин.

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области было принято в декабре 2019 года. В апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

16 июня текущего года футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС.

Пресс-служба Правительства Тверской области