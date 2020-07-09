В Твери вновь пройдет Фестиваль искусств Юрия Башмета

9 сентября в Твери в третий раз пройдет Фестиваль искусств Юрия Башмета. На площади Славы выступит народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и четырёх Государственных премий Российской Федерации маэстро Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». На концерт приглашены работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, многодетные семьи и другие категории граждан.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Тверская область является одним из центров музыкальной культуры в стране. Ежегодно регион принимает всероссийские и международные фестивали, хорошей традицией стали музыкальные концерты под открытым небом в столице Верхневолжья.

В этом году в программе Фестиваля искусств – популярные классические произведения русских и зарубежных композиторов. На концерте прозвучат произведения П. Чайковского, А. Вьетана, П. Сарасате, Й. Бенда, Н. Паганини, В.А. Моцарта, Т. Такемицу.

Также в концерте примут участие солисты Анастасия Тимошенко (скрипка), Екатерина Мочалова (домра, мандолина), Кирилл Кравцов (скрипка), Михаил Фейман (скрипка), Владислав Лаврик (труба).

Впервые выступление народного артиста России Юрия Башмета в рамках Фестиваля искусств состоялось в 2018 году на Театральной площади Твери. Произведения П. Чайковского исполнил симфонический оркестр «Новая Россия». В 2019 году перед жителями и гостями столицы Верхневолжья маэстро Юрий Башмет выступил с камерным ансамблем «Солисты Москвы».

9 августа 2020 года в Твери прошел концерт-посвящение врачам Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра. Выступление было приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в продолжение лучших традиций Московского Пасхального фестиваля.

В прошлом году Тверь стала первым городом, где состоялся концерт ансамбля Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля.

На открытых площадках в Твери также выступал Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Ежегодно известные артисты приезжают в столицу Верхневолжья на концерты в честь нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области