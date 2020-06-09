Международный антифашистский форум в Москве приурочили к 75-летию Победы

7-10 сентября 2020 года в Москве пройдет Международный антифашистский форум, посвященный 75-летию Великой Победы и Международному дню памяти жертв фашизма.

Участниками форума станут представители общественных организаций бывших несовершеннолетних узников фашизма из России, Беларуси, Украины, Словении, Латвии, Болгарии, Молдавии, Эстонии.

В Тверской области проживают 734 бывших узника концлагерей. Всего в Центральном федеральном округе их насчитывается более 42 тысяч.

В программе форума – видеоконференция с прямым включением из бывшего концлагеря «Заксенхаузен» (Германия) и бывшего детского концлагеря смерти «Саласпилс» (Латвия). Также участникам представят интерактивную фотовыставку.

На форуме обсудят темы «Фашизм, неофашизм и антифашизм в судьбах малолетних узников фашизма», «Судьбы детей войны и послевоенных лет», «Ретрансляция трагического опыта жертв нацизма» и другие.

Организаторы Форума – Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, Общероссийское движение «Сильная Россия», Общероссийская организация «Офицеры России».

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (925) 313-00-15 (контактное лицо Светлана Александровна Метегина) и по адресу 130@oficery.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области