Верхневолжье на фестивале «Русская Троя» представит проекты о тверских защитниках Севастополя и Екатерине Бакуниной

С 8 по 13 сентября 2020 года в Севастополе пройдет ежегодный международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвященный обороне города в годы Крымской войны. На фестивале Тверская область представит проекты о Екатерине Бакуниной и вкладе наших героев в защиту Севастополя.

В этом году на фестивале будет организована отдельная площадка о тверских защитниках Севастополя, на которой будет развернута тематическая выставка. Также запланирована научная конференция «Крымская (Восточная) война и оборона Севастополя 1854-1855 годов», состоится презентация альбома-путеводителя «Тверской Севастополь».

В рамках фестиваля пройдет презентация документального фильма «Рядовой Отечества», созданного Фондом Екатерины Бакуниной совместно с Тверским областным Домом народного творчества. Фильм посвящен судьбам тверичей, принявших участие в обороне Севастополя и оставивших яркий след в истории Севастополя и всей России.

В 2020 году исполнилось 210 лет со дня рождения сестры милосердия Е.М. Бакуниной. Торжества в Севастополе будут также посвящены памяти выдающейся подвижницы. В выставочном зале Севастопольского военно-исторического музея-заповедника состоится презентация историко-просветительского проекта «Герои мужества, доблести и милосердия». Проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.

Гости фестиваля «Русская Троя» примут участие в церемонии памяти перехода войск русской армии с Южной стороны города на Северную, оценят выступления реконструкторов, посвященные обороне Севастополя.

Фестиваль «Русская Троя» проходит при поддержке Министерства культуры России и Правительства Севастополя.

Пресс-служба Правительства Тверской области