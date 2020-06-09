Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. 4271 заразившийся излечился от инфекции.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 166429, в том числе за последние сутки их проведено 476.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5547 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1069 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
207 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1794
Кимры 560
Конаковский район 439
Ржев 406
Калининский район 286
Лихославльский район 243
Торжок 239
Вышневолоцкий городской округ 177
Максатихинский район 127
Осташковский городской округ 119
Бологовский район 110
Кашинский городской округ 78
Рамешковский район 74
Бежецкий район 72
Андреапольский муниципальный округ 69
Ржевский район 69
Кимрский район 67
Зубцовский район 63
Торопецкий район 60
Нелидовский городской округ 50
Кесовогорский район 45
Лесной муниципальный округ 44
Старицкий район 44
Оленинский муниципальный округ 45
Селижаровский район 38
Торжокский район 34
Спировский район 34
Калязинский район 26
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 23
Кувшиновский район 22
Западнодвинский муниципальный округ 21
Краснохолмский район 10
Удомельский городской округ 10
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области