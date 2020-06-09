В Тверской области проходит финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

С 6 по 21 сентября 2020 года в Тверской области пройдут финалы VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Чемпионат организован при поддержке регионального Правительства и направлен на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профподготовки. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования в Тверской области.

«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Игорь Руденя.

Финал Национального чемпионата будет проходить на площадках профессиональных образовательных организаций Тверской области, а также специализированных и международных центров компетенций.

От Тверской области в финал национального чемпионата вышли 7 студентов профессиональных образовательных организаций региона и 4 ученика общеобразовательных организаций. Они будут соревноваться в компетенциях «Кирпичная кладка», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Агрономия», «Полимеханика и автоматизация», «Цифровая метрология».

21 сентября будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области