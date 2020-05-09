Предприятия Тверской области могут подтвердить свою высокую социальную эффективность

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В Тверской области идет прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Для предприятий Верхневолжья это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда.
«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике. В свою очередь бизнес должен быть социально ответственным», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Прием документов на участие в конкурсе ведет Главное управление по труду и занятости населения Тверской области до 1 ноября 2020 года.
Информация о заявочной кампании размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ https://mintrud.gov.ru/events/550. Подробности о конкурсе также можно узнать по телефону (4822) 49-46-57 и по e-mail PanskoyPA@tverreg.ru/
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года, он проходит в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.
Пресс-служба Правительства Тверской области