В Лихославльском районе заложили капсулу времени для потомков

В селе Микшино Лихославльского района состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени. Послания потомкам были оставлены у подножия мемориала воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Одним из почетных гостей стала 94-летняя Мария Ивановна Беляева. Во время войны она была труженицей тыла. О тяжелой жизни в те годы она рассказала школьникам.

Капсулу времени планируется открыть через 25 лет – в юбилейную 100-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В Тверской области уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Накануне у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату прошло торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году она объединила около 500 поисковиков из 26 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана. В Вахте Памяти также задействованы военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.

«Поднятые поисковиками останки наших воинов, каждая установленная личность – это важнейший вклад в сохранение нашей исторической памяти, за которым стоит кропотливый труд и серьезная исследовательская работа», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Лагерь поисковиков расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. До 17 сентября запланирована серия ознакомительных экскурсий для школьников и студентов, с которыми проведут занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, а также архивной работе. На базе поискового лагеря создан полевой музей, где представлены находки поисковиков.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» организована Российским военно-историческим обществом и Министерством обороны РФ при участии Правительства Тверской области. За четыре года экспедиций цикла «Калининский фронт» обнаружены останки 1365 воинов, установлено 95 имен.

Пресс-служба Правительства Тверской области