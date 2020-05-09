Игорь Руденя поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Клавдию Антоновну Зайцеву

5 сентября исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, жительнице Твери Клавдии Антоновне Зайцевой. С днем рождения Клавдию Антоновну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваше поколение сокрушило нацизм, отстояло родную землю от врага, восстановило страну в мирное время. Благодарю Вас за подвиг и многолетний самоотверженный труд на благо Отечества. Желаю Вам бодрости, хорошего настроения, благополучия и всего самого доброго», - говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Клавдия Антоновна родом из Селижаровского района. В Великую Отечественную войну три месяца находилась в оккупации фашистов. После войны трудилась дояркой в колхозе «Ранцево» Селижаровского района. Клавдия Антоновна воспитала пятерых детей, сейчас у нее трое праправнуков.

Пресс-служба Правительства Тверской области