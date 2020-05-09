Игорь Руденя подписал постановление об открытии с 5 сентября боулингов, детских игровых комнат, развлекательных центров

В Тверской области с 5 сентября 2020 года снимается ряд ограничений, временно установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

С этой даты возобновляется работа боулингов, детских игровых комнат, развлекательных центров, компьютерных клубов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Так, заполнение детских игровых комнат, развлекательных центров и компьютерных клубов посетителями должно составлять не более 50% от установленной вместительности объектов.

С 5 сентября также допускается проведение публичных слушаний и общественных обсуждений. При этом места должны заполняться участниками не более чем на 50%.

О новом этапе в снятии ограничений Губернатор Игорь Руденя заявил 4 сентября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области.

Ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических и частных медицинских клиник. Возобновлено проведение автобусных экскурсий, посещение музеев, поисковая деятельность.

Открыты образовательные организации, детские загородные лагеря, кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждения - их посещение разрешено при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, в частности, зрительские места должны заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, возобновлена работа студий, кружков и народных коллективов - эти объекты также продолжают работать с соблюдением санитарного режима.

Пресс-служба Правительства Тверской области