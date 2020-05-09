Фонд президентских грантов открыл прием заявок на получение поддержки

Тверские некоммерческие неправительственные организации могут получить грантовую поддержку из федерального бюджета. С 1 сентября Фонд президентских грантов открыл прием заявок на 2021 год.

В Тверской области уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической и социальной направленности.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.

Представить свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 октября 2020 года. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализации поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года. Положение о проведении опубликовано в разделе «Конкурсы» на сайте фонда.

В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут участникам конкурса правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.

7, 9 и 11 сентября пройдут вебинары по важным аспектам разработки социального проекта. Информация об этих событиях доступна в разделе «Мероприятия» на сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях.

Качественно подготовить заявку поможет и онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», который размещен на сайте фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области