В Тверской области модернизируют скорую медицинскую помощь для повышения качества работы службы

В Тверской области в 2019-2020 годах увеличилось среднесуточное количество бригад скорой медицинской помощи и сократилось время доезда на экстренные вызовы. Модернизация службы скорой помощи региона обсуждался 4 сентября на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас важны несколько параметров. Первый – повышение качества работы скорой медицинской помощи на территории всей Тверской области. Реализацию проекта нужно вести поэтапно – от больших территорий к малым. Второй параметр – это кадровое обеспечение. Скорая помощь – это, прежде всего, профессионалы, которые там работают», – сказал Игорь Руденя.

Первый этап улучшения качества работы – объединение Тверской и Калининской станций СМП - уже реализуется. В службе внедрены четкие алгоритмы оказания скорой медицинской помощи и система контроля, к работе единого диспетчерского центра подключены врачи-консультанты. Организовано взаимодействие с МЧС и службой «112». Среднесуточное количество бригад увеличилось на 13,5%, а время доезда сократилось на 12% - до 17,5 минуты.

В Тверской области организуют центральную станцию с единой диспетчерской службой и подстанциями в Твери и других крупных городах региона, а также посты скорой медицинской помощи в муниципалитетах. Результатами централизации должны стать повышение оперативности реагирования и доезда на вызовы, оказание медицинской помощи по единым стандартам.

Актуально для районов обновление автопарка скорых. В июле Игорь Руденя вручил ключи от служебных автомобилей для медицинских учреждений Тверской области – 21 новый автомобиль, из которых 18 – реанимобили высокого класса «С».

Игорь Руденя поручил сделать расчет потребности транспорта в районах Тверской области, разработать график его замены с учетом обновления каждые пять лет, а также обеспечить создание резерва скорых.

В регионе планируется оснастить учебный симуляционный центр для подготовки специалистов. Как подчеркнул Губернатор, такие центры необходимо создать в Тверском медицинском колледже, на базе Тверской станции скорой помощи, а также во всех других медколледжах региона.

Предполагается ежегодно увеличивать штат службы скорой помощи. К 2022 году – расширить число врачей выездных бригад до 127 человек (сейчас 80), среднего и младшего медперсонала – до 838 сотрудников (сейчас 709), а также диспетчеров и водителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области