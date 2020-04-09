В Москве презентована последняя книга поэта, Почётного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дементьева

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3 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки состоялась презентация книги поэта Андрея Дементьева «Мы – скаковые лошади азарта…», в которую вошли стихотворения как известные читателю, так и ранее не опубликованные.
В презентации приняли участие супруга поэта, художественный руководитель расположенного в Твери «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач, а также Никас Сафронов - герой программы «Виражи времени», которую Андрей Дементьев создал и вел на протяжении 16 лет.
Книга задумывалась автором ещё при жизни.
«Как никто другой чувствующий ритм времени, его дыхание, его насущные проблемы и поставленные жизнью вопросы, поэт продумывал структуру и стилистику книги так, чтобы она звучала современно, дерзко, отчасти даже и публицистично, не теряя при этом особой дементьевской лиричности», - отметил в своей рецензии, опубликованной в «Литературной газете», Геннадий Красников, поэт, постоянный член жюри Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который учреждён Андреем Дементьевым и ежегодно проходит в Твери.
Один из первых экземпляров книги Анна Пугач передала Губернатору Тверской области Игорю Рудене на торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград жителям Верхневолжья 21 августа 2020 года. По мнению главы региона, Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.
«Для своей малой родины – Тверской области – Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Память о нём, его творчестве – это память о целой эпохе», – считает Игорь Руденя.
Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.
Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, на которой расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.
В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.
18 июля 2020 года на набережной Степана Разина 16, где заканчивается улица Андрея Дементьева, установлен закладной камень. В будущем там появится памятник нашему земляку.
Почетного гражданина города Твери и Тверской области, Лауреата Государственной премии СССР не стало 26 июня 2018 года.
Пресс-служба Правительства Тверской области