В Тверской области поисковиками экспедиции «Ржев. Калининский фронт» обнаружено крупное захоронение

4 сентября в Тверской области состоялось торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Оно прошло у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату. Участников и организаторов поисковой экспедиции поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Символично, что в год 75-летия Великой Победы экспедиция проходит рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату, открытым 30 июня 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Наш долг – помнить о высокой цене, которую заплатил за Победу советский народ, освободивший нашу страну и весь мир от нацизма. Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны», - отмечено в приветствии Губернатора Игоря Руденя.

В этом году экспедиция объединила около 500 поисковиков из 26 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана.

После официальной части состоялась церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Затем гости посетили музей, расположенный на территории комплекса, осмотрели поисковый лагерь, расположенный вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, приняли участие в поисковых работах. В частности, было обнаружено крупное захоронение останков, в настоящее время проводится их поднятие.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» будет проходить на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района до 17 сентября. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.

«Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» объединяет не только регионы страны и другие государства, у неё есть ещё одна функция – образовательная. Здесь обучают новых поисковиков. Во время работы экспедиции сюда приезжают школьники, которые целый день находятся рядом с поисковиками, и я сам наблюдал, уезжают отсюда совершенно другие люди», - подчеркнул Андрей Белоцерковский, директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ.

В этом году в рамках экспедиции запланирована серия ознакомительных экскурсий для школьников и студентов. С ними проведут занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, а также архивной работе. На базе поискового лагеря создадут полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» организована Российским военно-историческим обществом и Министерством обороны РФ при участии Правительства Тверской области. За четыре года экспедиций цикла «Калининский фронт» обнаружены останки 1365 воинов, установлено 95 имен.

Пресс-служба Правительства Тверской области