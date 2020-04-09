Видеоролики Тверской области о туристском потенциале региона заняли первые места на всероссийском фестивале «Диво России»

Тверская область заняла первые места в двух номинациях всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России». Всего от регионов Центрального федерального округа поступило более 900 заявок.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона. В регионе уделяется особое внимание росту туристического потока, повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры Верхневолжья.

Свой потенциал Тверская область ежегодно представляет на российских и международных площадках. В этом году презентации региона получили высокую оценку на фестивале «Диво России».

В номинации «Презентация территорий» Верхневолжье заняло первое место в ЦФО с роликом «Связь времен», посвященным достопримечательностям области.

В номинации «Туристские маршруты и экскурсии» регион стал лучшим с презентацией «Государева дорога» (зима). Исторический тракт проходит по территории нескольких субъектов, включая Тверскую область. На Петербургском международном экономическом форуме-2019 Губернатором Игорем Руденей и руководителями Ростуризма, Правительств Московской, Ленинградской и Новгородской областей подписано соглашение о совместном развитии маршрута.

В этом году все финалисты фестиваля-конкурса «Диво России» публикуются на канале Яндекс-Дзен. Посмотреть работы, в том числе от Тверской области, можно на https://zen.yandex.ru/divorussia.

Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России» начал свою историю 10 октября 2013 года на Международной туристической выставке в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Правительства Тверской области