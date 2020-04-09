Андрей Белоцерковский: нужно субсидировать предприятия, которые поощряют развитие своих сотрудников

В четверг, 3 сентября, в Ржеве говорили о финансах. Министр экономического развития Тверской области Иван Егоров встретился с местным бизнес-сообществом. Предприниматели, действующие и потенциальные, а также управляющие предприятиями узнали, какие меры поддержки сейчас можно получить. Надо сказать, их немало: весь пакет презентовали эксперты центра «Мой бизнес», который начал работу в прошлом году, и который открывал лично губернатор Игорь Руденя.

Чем же помогут бизнесу?

Во-первых, это льготные кредиты. В некоторых категориях процентная ставка снижена до 4%. Это в несколько раз ниже, чем ставки большинства банков. Есть льготные кредиты для молодёжного и даже женского предпринимательства, есть возможность беззалоговой ссуды и перекредитования банковских займов.

Вторая линия поддержки – консультационная. Бизнес-эксперты помогут оформить документы, исследовать рынок, зарегистрируют предприятие на международных торговых площадках. Словом, окно возможностей значительно расширилось, и этим нужно пользоваться.

Ещё одним фактором, который вскоре будет работать на развитие ржевского предпринимательства, станет наличие высококвалифицированных кадров. Решить эту задачу поможет создание Корпоративного центра дуального образования. Этим проектом занят директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета, профессор Андрей Белоцерковский. Уже достигнута договорённость с рядом федеральных вузов, которые предоставят свои образовательные программы. В Ржев вернётся высшее образование, первый набор студентов запланирован уже на 2021 год. Ряд предприятий высказал готовность принять выпускников на работу. Сама возможность подготовки на месте квалифицированных специалистов делает территорию более привлекательной для инвесторов.

- Встречи, подобные этой, не только информируют бизнес-сообщество, но и помогают укрепить доверие между государственными институтами и предпринимателями, – подчеркнул Андрей Белоцерковский. - Это взаимодействие важно как экономическим эффектом, так и социальным, и демографическим. В планах развития экономики региона должна обязательно присутствовать программа, которая касается поддержки предприятий, заботящихся о кадровом развитии, о повышении квалификации своих сотрудников. Если предприятие будет готово оплатить часть обучения, для него должна быть предусмотрена субсидия. Развитие сотрудников надо поощрять, в том числе предоставляя социально-ответственным предприятиям льготы и другие меры поддержки.

Отметим, что возможность получить высшее образование дистанционно серьёзно снизит отток молодёжи из Ржева и Ржевского района. Учиться в родном городе не только удобно, это ещё гораздо дешевле. Одним из нововведений Корпоративного центра дуального образования должна стать возможность обучаться на бюджетной основе с последующим гарантированным трудоустройством по распределению: в том числе на местные предприятия. Само обучение будет проходить дистанционно и без отрыва от основной работы.