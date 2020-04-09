4 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Президиума Правительства Тверской области. Были рассмотрены вопросы, связанные с демографической и семейной политикой в регионе, обеспечением муниципалитетов школьными автобусами, ремонтом многоквартирных домов, поддержкой инвестиционных проектов, дорожной отраслью.

Так, на заседании было принято решение о повышение класса автомобильной дороги «Москва-Рига» - Хорошево в Ржевском районе с 3 до 1 для обеспечения её содержания на более высоком уровне.

Эта дорога ведет к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Она была реконструирована в 2019-2020 годах. Дорога расширена до четырех полос, созданы парковочные площадки, оборудованы съезды, установлено современное освещение.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

С момента открытия монумент посетили свыше 200 тысяч человек.

«Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом», – считает Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области