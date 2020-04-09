В Тверской области возобновится работа боулингов, компьютерных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат

4 сентября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области был рассмотрен вопрос об отмене отдельных ограничений, действующих в регионе в текущей эпидемиологической ситуации. В частности, принято решение о возобновлении работы боулингов, компьютерных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат.

Губернатор Игорь Руденя поручил подготовить соответствующее распоряжение об открытии таких организаций c соблюдением комплексных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы соблюдения санитарного режима в учреждениях образования Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поручил усилить контроль за измерением температуры и соблюдением других рекомендаций Роспотребнадзора в школах.

Пресс-служба Правительства Тверской области