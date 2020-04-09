Тверскую область в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представят 7 студентов и 4 школьника

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
С 6 по 21 сентября 2020 года в Тверской области состоится финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование».
По мнению Губернатора Игоря Рудени, это важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования в Тверской области.
«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Игорь Руденя.
Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет. В 2020 году финал национального чемпионата пройдет в дистанционно – очном формате.
Финал Национального чемпионата пройдет на площадках профессиональных образовательных организаций Тверской области, а также специализированных и международных центров компетенций.
Тверскую область в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представляют 7 студентов профессиональных образовательных организаций региона и 4 ученика общеобразовательных организаций, которые будут соревноваться по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Агрономия», «Полимеханика и автоматизация», «Цифровая метрология».
Всего в Национальном первенстве выступят более 2800 человек из 83 регионов страны. Финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения.
21 сентября будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.
Пресс-служба Правительства Тверской области