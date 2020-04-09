Тверскую область в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представят 7 студентов и 4 школьника

С 6 по 21 сентября 2020 года в Тверской области состоится финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, это важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования в Тверской области.

«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Игорь Руденя.

Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет. В 2020 году финал национального чемпионата пройдет в дистанционно – очном формате.

Финал Национального чемпионата пройдет на площадках профессиональных образовательных организаций Тверской области, а также специализированных и международных центров компетенций.

Тверскую область в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представляют 7 студентов профессиональных образовательных организаций региона и 4 ученика общеобразовательных организаций, которые будут соревноваться по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Агрономия», «Полимеханика и автоматизация», «Цифровая метрология».

Всего в Национальном первенстве выступят более 2800 человек из 83 регионов страны. Финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения.

21 сентября будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области