В Тверской области стартует экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

4 сентября в 12.00 у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату состоится торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году она объединит около 500 поисковиков из 26 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана.

«Поднятые поисковиками останки наших воинов, каждая установленная личность – это важнейший вклад в сохранение нашей исторической памяти, за которым стоит кропотливый труд и серьезная исследовательская работа», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В церемонии открытия примет участие руководство Российского военно-исторического общества, представители Правительства Тверской области. После официальной части состоится церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Затем гости посетят музей, расположенный на территории комплекса, а также осмотрят поисковый лагерь.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» будет проходить на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района до 17 сентября. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.

Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. Запланирована серия ознакомительных экскурсий для школьников и студентов. С ними проведут занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, а также архивной работе. На базе поискового лагеря создадут полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» организована Российским военно-историческим обществом и Министерством обороны РФ при участии Правительства Тверской области. За четыре года экспедиций цикла «Калининский фронт» обнаружены останки 1365 воинов, установлено 95 имен.

Пресс-служба Правительства Тверской области