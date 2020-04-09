С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Более 9000 учащихся пошли 1 сентября в 31 общеобразовательное учебное заведение Конаковского района. День знаний состоялся!

Наш корреспондент побывал на праздничной школьной линейке, посвященной 1 сентября, которая прошла в средней школе № 9 г. Конаково. По словам ее директора Ирины Бубновой, в новом учебном году в школе будут учиться 648 учеников, из них в трех классах - 67 первоклассников, в единственном выпускном классе - 30 одиннадцатиклассников.

В связи с новыми санитарно-эпидемиологическими нормами, направленными на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, линейка проводилась только среди учеников первых и одиннадцатых классов. Соблюдались все меры безопасности, рекомендован был масочный режим, количество людей, находившихся на школьном дворе, было ограничено.

Поздравить учеников, педагогов и родителей приехали почетные гости. Заместитель министра Тверской области по обеспечению конт-рольных функций Антон НОСЫРОВ зачитал приветственный адрес от губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ:

- Дорогие ребята! Вы начинаете путь в удивительный мир знаний. И то, как вы его пройдете, зависит от вашего упорства и трудолюбия. На этом пути вы приобретете новые знания, встретите новых друзей. А помогут вам в этом профессионализм и душевная щедрость ваших учителей. Педагогов хочется поблагодарить за то, что они, проявляя высокий профессионализм, обеспечивают необходимый уровень обучения школьников. Пусть для всех, кто учится, этот новый учебный год станет полным успехов, ярких и радостных событий. С праздником, в добрый путь!

С теплыми словами выступил глава Конаковского района Олег Лобановский:

- В первую очередь хочу поздравить первоклассников и выпускников, а также их родителей, дедушек и бабушек – тех, кто был рад прийти сюда сегодня и начать учебный год в это не очень простое время. Чтобы состоялся этот праздник, было приложено немало усилий. Все уровни власти: - губернатор, администрации города и района приняли беспрецедентные меры для того, чтобы состоялся этот праздник и школы были открыты.

Было увеличено финансирование на питание, приняты все меры для того, чтобы соблюдать санитарный режим и не пропустить эту заразу в наши школы. Хочется, чтобы дети учились не в своих домах по компьютерам и гаджетам, а ходили в школу, общались с педагогами и одноклассниками, в общем, чтобы шел нормальный школьный процесс. И все мы – родители, педагоги, администрация объединились, для недопущения того, чтобы учебный процесс был сорван. Хочется пожелать нашим первоклассникам: вступая в большую школьную семью, чтобы они встретили новых друзей, хороших мудрых наставников и чтобы родители помогли им в этом. А выпускникам хочу пожелать, чтобы они получали только отличные оценки и чтобы было как можно больше золотых медалей!

В год юбилея Конаковского района глава Олег Владимирович Лобановский подарил директору школы Ирине Васильевне Бубновой знаковый подарок - книгу краеведа К. Счетчикова «Корчевская старина». Подарок этот был сделан по значимому поводу: у Ирины Васильевны Бубновой, много лет возглавляющей эту школу, личный праздник – день рождения, который совпадает с Днем знаний.

От Совета депутатов г. Конаково выступила депутат Совета Лариса Морозова. Она сказала, что День знаний – очень большой праздник именно для первоклассников, таких красивых и торжественных в этот день. Для них все это – впервые, и они волнуются: ведь первый раз в жизни они стоят на школьной линейке. Сколько еще их будет впереди. Дорога за знаниями для них только начинается. А выпускники готовятся к «последнему рывку» и уже через какие-то месяцы закончат школу и начнут взрослую жизнь...

Волнительным моментом праздника и стал момент, когда первоклассники вышли на школьный двор, еще по привычке, как в садике, держась за ручки. В этом году в 9-й школе их три класса: 1-А, 1-Б и 1-В. Говоря в целом, несмотря на то, что в этом году линейка проводилась во всех школах в «сокращенном формате», только для первых и выпускных классов, программа Дня знаний сокращению не подвергалась. Были соблюдены все традиции праздника, и самая трогательная из них – это выступление первоклассников, к которому они готовились, репетировали, волновались. В стихотворной форме выразили все свои впечатления от первого дня в школе:

Посмотри, народу сколько, и приветствуют все нас.

Здравствуй, школа, познакомьтесь: мы ваш новый первый класс.

Сколько радостных, веселых лиц сегодня - посмотри!

Лично мне директор школы улыбнулась раза три!

Скорее в школу мы хотим, на крыльях мы туда летим

Нам нравятся там парты, и глобусы, и карты,

И доски, и мелки, и школьные звонки.

А чтобы мы не хныкали – будут и каникулы...

За время праздника первоклассники быстро освоились со своим новым общественным статусом, и позже с желанием вместе со своими первыми учительницами заходили в здание школы. Ну а пока шла торжественная линейка, на учебу их напутствовали «корифеи всех школьных наук, мастера контрольных и сочинений, профессора по сдаче зачетов и экзаменов, изобретатели новейших видов шпаргалок, самые старшие ученики школы» - выпускники-одиннадцатиклассники:

- Дорогие первоклашки, мы немного старше вас,

И горим сейчас желаньем донести до вас наказ:

Будьте вежливы со всеми, старшим не грубите,

Всех быстрей на перемену мчаться не спешите.

И запомнить всем вам надо: силы ум важнее.

Вера, дружба - вот что свято, с ними вы сильнее...

Еще одиннадцатиклассники поздравили своего любимого директора (а по совместительству и классного руководителя Ирину Васильевну Бубнову) с днем рождения.

Право дать первый звонок в новом учебном году было предоставлено детям сотрудников школы, которые также являются ее учениками. Этой давней школьной традиции уже много лет. Торжественный почетный круг с колокольчиком по школьному двору совершили ученица 11 класса Дарья Бубнова и двое первоклашек - Ангелина Рябова и Иван Шаронов.

И после этого кульминационного момента ученики первых и одиннадцатого классов пошли на первый в этом учебном году урок. В этом году им стал урок безопасности. О том, как прошел такой урок в другой городской школе – Конаковской средней школе № 3 – читайте в материале Людмилы Кикало.

В добрый путь, детвора! С праздником вас, ученики, педагоги, родители!

М. МАЛАХОВ.

Фото автора.