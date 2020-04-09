ПЕДАГОГИ СТРОЯТ ПЛАНЫ НА ГОД



Зрительный зал районного Дворца культуры «Современник» уже который год становится основной площадкой для профессионально-общественного обсуждения стратегических ориентиров образования: в самом конце летних каникул педагоги собираются на традиционную августовскую педагогическую конференцию, чтобы обсудить актуальные для образования темы. Вот и в прошлый четверг, 27 августа, здесь вновь собрались работники образования Конаковского района.

В этот раз заранее запланированную дату конференции решено было перенести на день позже, поскольку именно в четверг в Твери проходила областная педагогическая конференция, и наши педагоги наравне с учителями из других районов области смогли стать участниками ее в онлайн-режиме. На большом экране можно было услышать выступление и министра просвещения России Сергея Кравцова, который выступил в видеообращении и поздравил всех учителей с началом учебного года.

С начинающимся учебным годом всех педагогов поздравил и глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Традиционно мы с вами встречаемся в конце августа, чтобы подвести итоги и поставить задачи. К сожалению, жизнь вносит свои коррективы: мы прожили непростой учебный год, завершили его в очень сложной ситуации. И из личного опыта, когда все школьники перешли на удаленное обучение, все родители поняли: как тяжел труд педагога. И сейчас все они с нетерпением ждут: когда же их дети пойдут в школу. Со своими задачами в тех непростых условиях все мы справились, еще раз доказав свой профессионализм. Для всех, кто хотел поступить в вузы, все условия были созданы, в условиях пандемии прошли экзамены, и никто не был ущемлен в своих правах. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд от себя лично, от администрации района, от Игоря Михайловича Рудени, нашего губернатора, от Собрания депутатов. Вы справились, и мы благодаря вам – тоже.

Затем глава Конаковского района Олег Лобановский выступил с отчетом о проделанной администрацией района в период подготовки к новому учебному году работе. Подробнее с его содержанием читатели «Зари» могли ознакомиться в прошлых номерах газеты в рубрике «Местная власть» (в интервью с начальником управления образования администрации Конаковского района Михаилом Кожеховым и в интервью о том, как начнется учебный год, с заведующим отделом дошкольного, школьного и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Любовью Кулиевой.

Как говорилось вначале, районная августовская педагогическая конференция проводилась одновременно с областной, и в режиме онлайн все конаковские педагоги стали и ее участниками. Межрегиональная августовская педагогическая конференция в Твери собрала работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области.

- В текущем году учителя и преподаватели Верхневолжья подтвердили высочайший профессионализм, в непростых условиях обеспечили непрерывный процесс обучения учащихся и студентов. В новом учебном году перед отраслью образования стоят важные задачи. В их числе организация учебного процесса с учетом санитарно-эпидемических требований, реализация новых подходов в системе воспитания подрастающего поколения, внедрение цифровых технологий, расширяющих и дополняющих традиционные занятия, – отметил в приветственном адресе к участникам конференции губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одной из главных тем обсуждения стало соблюдение санитарных требований в новом учебном году. Тверские школьники традиционно начнут новый учебный год с торжественных линеек. В этом году они будут организованы с учетом особенностей эпидемиологической обстановки: график линеек построят так, чтобы развести потоки учащихся, не допустив большого скопления людей, а школьникам, их родителям и учителям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, каждое учебное заведение обязано закрепить за каждым классом индивидуальный кабинет для занятий, ежедневно обрабатывать транспорт, перевозящий детей, проводить с учащимися лекции по гигиеническому воспитанию. Также для каждого класса будет установлено индивидуальное начало времени уроков и перемен, а спортивные занятия будут проходить на открытом воздухе при соответствующих погодных условиях.

Еще одной темой стала подготовка к реализации в регионе проекта «Учитель будущего», старт которого запланирован на 2021 год. В рамках его реализации будут созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки квалификации педагогов.

В работе пленарного заседания конференции приняли участие 150 человек, в том числе представители министерства образования Тверской области, руководители профессиональных образовательных организаций и педагоги. Доклады выступавших были посвящены современным подходам в обучении, перспективам развития системы образования в ближайшие годы, стратегическим формам защиты социально-экономических прав работников сферы образования и другим темам. Стоит особо отметить, что в режиме онлайн к конференции присоединились многие муниципалитеты Тверской области, что значительно расширило ее аудиторию.

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Но подведение итогов и планирование работы – это далеко не все, чем была интересна августовская педконференция. На ней награждены лучшие работники этой отрасли. Награды вручал глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

Почетные грамоты Законодательного собрания Тверской области за высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы образования Тверской области были вручены Ольге Юрьевне ПАНОВОЙ и Олесе Ивановне ЛИСИЕНКОВОЙ - учителям начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.

Почетная грамота министерства образования Тверской области за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения вручена Сергею Валерьевичу БЕРЕЗНИКОВУ, педагогу дополнительного образования МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.

Почетные грамоты главы Конаковского района за высокий уровень организации работы пункта проведения единого государственного экзамена в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и высокие результаты в обучении школьников вручены:

- Ирине Васильевне БУБНОВОЙ, директору МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, члену государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за высокие достигнутые результаты в обучении учащихся: 8 аттестатов об основном общем образовании с отличием, 9 аттестатов о среднем общем образовании с отличием, максимальные результаты ЕГЭ - 100 и 99 баллов.

- Ольге Николаевне ЧАБАНЮК, учителю русского языка и литературы высшей категории МБОУ гимназия № 5 г. Конаково в связи с юбилеем и за то, что ее ученица София Тюрина набрала на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку.

Также за добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности Почетной грамотой главы Конаковского района награждены:

- Татьяна Александровна АВДЯКОВА, директор МБОУ СОШ д. Мокшино,

- Елена Викторовна ЛИШАНОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково,

- Светлана Вячеславовна ОСИПОВА, заведующий МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово.

За высокий уровень организации работы пункта проведения единого государственного экзамена в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Почетной грамотой главы Конаковского района награждены:

- Татьяна Юрьевна МАРМУРА, организатор ППЭ, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 г. Конаково,

- Татьяна Васильевна ЗАХМЫЛОВА, главный специалист немуниципальной службы управления образования администрации Конаковского района.

Письменной Благодарностью главы Конаковского района за высокие достигнутые результаты в обучении учащихся (результаты ЕГЭ 100 и 99 баллов) награждены:

- Любовь Рюриковна ЕРМОЛАЕВА, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 п. Редкино (100 баллов по русскому языку набрала ученица Алина Редина),

- Людмила Ивановна ГЕВОНДЯН, учитель истории и обществознания высшей категории МБОУ СОШ № 8 г. Конаково (99 баллов по обществознанию набрал ученик этой школы Никита Шевенин).

Также письменной Благодарностью главы Конаковского района за высокий уровень организации работы пункта проведения единого государственного экзамена в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поощрены:

- Елена Дмитриевна ВЕСЕЛОВСКАЯ, член ГЭК, директор МБОУ СОШ д. Вахонино,

- Елена Александровна ИСАКОВА, член ГЭК, заместитель директора МБОУ СОШ № 6 г. Конаково,

- Нина Юрьевна БОРИСОВА, член ГЭК, директор МБОУ СОШ с. Завидово,

- Любовь Михайловна СМЫСЛОВА, член ГЭК, директор МБОУ СОШ с. Селихово,

- Татьяна Владимировна СУРКОВА, член ГЭК, директор МБОУ СОШ № 2 г. Конаково,

- Юрий Камилович КАДЫРОВ, технический специалист ППЭ, системный администратор МБОУ СОШ № 2 п. Редкино,

- Анна Борисовна МИХАЙЛОВА, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Татьяна Петровна ХУДЯКОВА, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Светлана Ивановна КОЗЛОВА, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Татьяна Анатольевна СЫЧЕВА, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Жанна Сергеевна ОРЕХОВА, организатор ППЭ, учитель английского языка МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Ирина Викторовна МЕЛЬНИКОВА, организатор ППЭ, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Лариса Юрьевна ИГНАТЬЕВА, технический специалист по видеонаблюдению, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Елена Валерьевна ЧИЖОВА, технический специалист по видеонаблюдению, педагог-психолог МБОУ СОШ № 8 г. Конаково,

- Татьяна Евгеньевна СОТНИКОВА, организатор ППЭ, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

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С теплыми словами признательности выступили перед педагогами начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил КОЖЕХОВ и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль БОРОДИНА. Почетными грамотами управления образования администрации Конаковского района из их рук поощрены за высокий уровень организации работы пункта проведения единого государственного экзамена в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19:

- Татьяна Владимировна ГОРЮНОВА, технический специалист по видеонаблюдению, учитель МБОУ СОШ № 2 п. Редкино.

- Алина Сергеевна ДОКУЧАЕВА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.

- Марина Викторовна ЗАХМЫЛОВА, организатор ППЭ, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 г. Конаково.

- Ольга Николаевна АПОСТОЛОВА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ № 6 г.Конаково.

- Наталья Валентиновна БЕЛЯКОВА, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.

- Елена Александровна КИЩИК, организатор ППЭ, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 г.Конаково.

- Мария Ивановна ПАНИМАШ, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина.

- Наталья Николаевна ГРЕБЕННИКОВА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ №9 г. Конаково.

- Ирина Францевна КАЛИОН, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.

- Елена Юрьевна КРОКУЛЕВА, организатор ППЭ, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Конаково.

- Светлана Ивановна РАСЕВА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ с. Селихово.

- Дарья Дмитриевна ВАУЧЕНКОВА, организатор ППЭ, учитель русского языка и литературы МБОУ ВСОШ г. Конаково.

- Татьяна Евгеньевна ЛАНИХИНА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.

- Марина Валерьевна ПАНФЕРОВА, организатор ППЭ, социальный педагог МБОУ СОШ № 2 п. Редкино.

- Ирина Владимировна ДАВЫДОВА, организатор ППЭ, учитель МБОУ СОШ № 2 п. Редкино.

- Евгения Юрьевна ЖЕЛНОВА, организатор ППЭ, помощник руководителя ППЭ, инженер МБОУ СОШ № 2 п. Редкино.

- Любовь Александровна ПОНОМАРЕВА, технический специалист, учитель МБОУ СОШ № 7 г. Конаково.

- Анна Ивановна ЮРОВА, организатор ППЭ, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

- Наталия Валерьевна ПОЛЯНИЦА, организатор ППЭ, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

Подготовил Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.Редакция благодарит управление образования администрации Конаковского района и пресс-службу правительства Тверской области за предоставление информации.