3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Уважаемые жители Тверской области!

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.

16 лет назад трагедия, произошедшая в Беслане, откликнулась болью в сердцах всех граждан России, потрясла мир бесчеловечностью и жестокостью террористов. Тогда погибли свыше 300 человек, в основном дети и женщины.

В этот день мы с горечью и скорбью вспоминаем всех жертв терактов, преклоняемся перед мужеством и силой духа военнослужащих, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Сегодня под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в нашей стране сформирована эффективная система борьбы с терроризмом, противодействия его разрушительной идеологии. Это позволило укрепить безопасность и единство нашей Родины, создать условия для динамичного и уверенного социально-экономического развития России.

Желаю всем успехов в труде на благо нашего Отечества, добра и всего наилучшего!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.