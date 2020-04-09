МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Главное - безопасность детей



1 сентября в Конаковском районе во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено безопасности школьников, усилены профилактические меры. Большая часть учреждений провела линейки только для первых и одиннадцатых классов, для параллелей со второго по десятый класс по решению администраций школ проводились уроки безопасности, уроки мужества и уроки краеведения. Олег Лобановский поздравил школьников образовательной школы №9 с началом занятий, пожелал им успехов в учебе. На линейках во всех школах присутствовали сотрудники администрации, депутаты Собрания депутатов Конаковского района. Образовательные учреждения - объекты самого строгого контроля в области защиты жизни и здоровья детей, поэтому каждый класс должен быть обеспечен всем тем, что предписано в требованиях Роспотребнадзора», - сказал Олег Лобановский.

В этот же день глава района и заместитель главы администрации по социальной политике проехали в поселок Новозавидовский, в школу №1, где прошла рабочая встреча с директором школы №1 Еленой Тарасовой и директором школы №2 Натальей Платоновой. В этом году в связи с проведением капитального ремонта в школе № 2 ученики этой школы временно обучаются в школе № 1. Школа встречала учеников с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Особое расписание уроков, разделение потоков, проветривание и обработка кабинетов во время перемен, а ещё измерение температуры сразу при входе. При организации учебного процесса в каждом учебном заведении за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для занятий, предусмотрено разноуровневое расписание, обеспечены несколько входов в учебное заведение. Питание детей тоже продумано с новыми условиями, в столовую дети будут приходить малыми группами. Эти меры позволят уменьшить концентрацию детей в одном месте.

Директора доложили, что вынужденные ограничения настроения школьникам не испортили. Надо отметить, что доставляют учеников школы № 2 к месту учебы комфортабельные автобусы, на эти цели администрация Конаковского района выделила 1 миллион 200 тысяч рублей. В этом году государством предусмотрены дополнительные меры поддержки, увеличена сумма, предусмотренная на обеспечение горячим питанием учеников 1 - 4 классов с 30 до 56,5 рублей. Губернатором Тверской области принято решение о выделении бесплатной школьной формы для многодетных и малообеспеченных семей, в школы Конаковского района поступило оборудование (рециркуляторы и бесконтактные термометры).

В ходе встречи принял участие директор МУП «Теплосеть» поселка Новозавидовский Олег Маранцев, который доложил о готовности образовательного учреждения к отопительному сезону. В этот же день Олег Лобановский побывал в Новозавидовской школе №2, где обсудил с подрядчиком ход работ и объемов.

Благодарность за спасение людей



Член поискового отряда «Сова» 17-летний Данила Бородин награжден за работу по поиску пропавших людей.

Награждение прошло в городе Твери в региональном управлении Следственного комитета. Даниле Бородину вручена Благодарность председателя Следственного комитета России за его активную гражданскую позицию и готовность бескорыстно прийти на помощь. Данила входит в состав поискового отряда «Сова», занимается поиском пропавших людей в Тверской области. Большая часть поисково-спасательных работ отряда «Сова», в которых участвовал и Данила, завершились успешно, люди были найдены.

На конференции педагогов - работников культуры



28 августа в Твери прошла традиционная межрегиональная августовская конференция педагогических и руководящих работников учебных заведений культуры и искусства Тверской области

Конференция организована Комитетом по делам культуры Тверской области и ГБОУ ДПО ТО «Учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства Тверской области» (на базе ГБУК ТОДК «Пролетарка»). Конаковский район представила делегация из 6 человек. Среди них руководители и специалисты органов управления культуры, руководители дополнительного и профессионального образования учреждений культуры и искусства Конаковского района.

«Для нас побывать на такой инновационной платформе, обсудить перспективы развития детских школ искусств с ведущими профессионалами Тверской области – большое событие! В этом году затрагиваются вопросы распространения эффективных моделей педагогических и управленческих практик в области дополнительного образования детей в сфере культуры. Наши педагоги в постоянном поиске форм, средств, технологий, позволяющих развить потенциал ребенка, его художественно-эстетические способности, поэтому мы готовы к диалогу: не только слушать, но и делиться опытом», - прокомментировала Людмила Шапкина, куратор делегации от Конаковского района, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Перед началом заседания участники конференции и гости посетили методическую выставку победителей регионального конкурса рисунков учащихся ДШИ «Образ героя Ржевской битвы».

В ходе пленарного заседания поднимались вопросы реализации социально-культурных, патриотических проектов. Докладчики делились положительным опытом в использовании современных подходов к нравственному воспитанию детей, подростков и юношества. Волнующими темами стали проблематика наполненности детских учреждений, работа по созданию комфортных и безопасных условий для образовательного процесса.

Приятной частью встречи стало чествование активных педагогов и педагогических коллективов образовательных учреждений. Почетные грамоты получили 8 преподавателей Конаковского района. За достигнутые успехи по совершенствованию методической работы, за добросовестный труд и активную жизненную позицию в деле обучения и воспитания подрастающего поколения отмечены:

Малеева Татьяна Леонидовна, преподаватель «Детской школы искусств г. Конаково»;

Наукина Татьяна Николаевна, преподаватель «Детской школы искусств г. Конаково»;

Грачева Татьяна Викторовна, преподаватель «Детской школы искусств г. Конаково»;

Бенсман Людмила Ивановна, преподаватель «Детской школы искусств п. Новозавидовский»;

Голубева Елена Брониславовна, преподаватель дополнительного образования «Детской школы искусств с. Селихово»;

Шмараева Ирина Владимировна, преподаватель дополнительного образования «Детской музыкальной школы п. Редкино»;

Симанова Светлана Ивановна, преподаватель дополнительного образования «Детской музыкальной школы п. Редкино»;

Иванычев Валерий Иванович, преподаватель дополнительного образования ДШИ г. Конаково.

2019-2020 учебный год для Ирины Владимировны Шмараевой, преподавателя МБОУ ДО «ДМШ п. Редкино», был наполнен многочисленными датами и событиями. Педагог подготовила трех лауреатов II степени международного конкурса «Парад планет» 2019 г., лауреата I степени международного телевизионного конкурса «Национальное достояние». Ирина Владимировна разрабатывает перспективно-тематические планы по предмету фортепиано и публикует методические разработки на профессиональных сайтах работников образования. Ведет большую общественную работу: организовывает и проводит мероприятия к праздникам в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и обществе инвалидов.

Ученики Светланы Ивановны Симановой, преподавателя МБОУ ДО «ДМШ п. Редкино», также получили в этом году заслуженные награды в конкурсах различного уровня. Педагог подготовила четырех лауреатов II степени Всероссийского конкурса «До, ми, соль» 2019 г., лауреата I степени международного конкурса «Жар-птица» 2020 г., лауреата I степени международного конкурса «Мелодинка» 2020 г.

Впереди новый учебный год, новые задачи и планы. Всем педагогам и учащимся детских школ искусств, музыкальных и художественных объединений - удачного старта в покорении новых вершин, сил и идей для воплощения намеченных целей!

Обращение с отходами в Конаковском

районе под контролем у рабочей группы

Тема обращения с отходами всегда была крайне актуальной для Конаковского района. Как известно, в стране ввели так называемую «мусорную реформу». Главной ее задачей является формирование комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов, то есть сделать систему более цивилизованной. В данном направлении в Конаковском районе есть положительные результаты – закрытие двух свалок возле деревень Шумново и Шорново.

С 1 января 2019 года ответственным за реформу назначен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство».

На сегодняшний день в Конаковском районе ООО «ТСАХ» обслуживает Конаково, поселки Редкино, Новозавидовский, Радченко, Озерки, Изоплит и ряд сельских поселений: Городенское, Дмитровогорское, Ручьевское, Селиховское, Козловское, Вахонинское. На этих территориях в постоянном режиме работают 8 брендированных мусоровозов, для вывоза КГО и ликвидации несанкционированных свалок закуплен новый ломовоз. Ряд поселений обслуживают подрядные организации.

За работой регионального оператора ООО «ТСАХ» ведется пристальный контроль со стороны органов местного самоуправления Конаковского района. Кроме того, для обсуждения проблем вывоза отходов проводятся расширенные совещания. Так, на последнем совещании 11 августа подняты такие вопросы, как переполнение контейнеров, залежи веток, травы, крупногабаритного и строительного мусора рядом с площадками.

Для более продуктивного взаимодействия между муниципалитетами и администрацией Конаковского района принято решение создать рабочую группу, в состав которой будут включены представители от каждого поселения, депутаты, активисты, сотрудники ООО «ТСАХ».

Важное направление рабочей группы по проблемам обращения отходов в Конаковском районе - пресечение размещения строительного мусора и растительных отходов на контейнерных площадках. С приходом летнего периода на местах, предназначенных для размещения ТКО, как физические, так и юридические лица стали складировать ветки, стволы деревьев, строительные отходы от капитального ремонта, тем самым организовывая несанкционированные свалки. Минприроды РФ обращает внимание: отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), как и строительные отходы, не соответствуют определению ТКО, установленному законом № 89-ФЗ. А значит, их вывоз не учтен в тарифе, и складировать их на контейнерных площадках запрещено – это является нарушением законодательства, что влечет за собой административную ответственность.

График вывоза формируется с учетом норм накопления отходов. Постоянная уборка несанкционированных свалок рядом с контейнерными площадками осложняет работу регоператора, нарушает режим работы спецтехники. Кроме того, навалы портят экологию, вызывают недовольство жителей.

В связи с этим рабочей группой по проблемам обращения отходов на территории района принято решение о том, чтобы проводить рейды по контейнерным площадкам и фиксировать нарушителей. За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ. К примеру, штраф за выброс строительного мусора на контейнерную площадку составляет от 3 тыс. руб. для граждан и до 100 тыс. руб. для фирм, предприятий, организаций.

При проведении строительных работ и вырубке зеленых насаждений необходимо пользоваться услугами специализированных организаций, которые могут предоставить специальный контейнер под отходы либо обратиться в представительство регионального оператора ООО «ТСАХ» в Конаковском районе по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, 14А. Телефон горячей линии 89190504625.

Уважаемые граждане, жители Конаковского района!

«ТСАХ» обращается к вам с убедительной просьбой при выносе и складировании старой мебели (диваны, шкафы и.т.д.) предварительно разбирать мебель на составные части и ни в коем случае не бросать мебель в контейнеры, тем более не разобранную, а складывать в специальные отсеки на контейнерных площадках, если такие имеются. Если нет, то складывать рядом с контейнерами.

Это также относится к бытовой технике (телевизоры, холодильники и т.д.).

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА