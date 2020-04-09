ВЫБОРЫ - 2020

Владимир ХУДЯКОВ: «Время трудиться и помогать людям»



На вопрос о жизненном кредо Владимир ХУДЯКОВ без сомнений отвечает: честно выполнять свои обязанности в любых условиях.

Владимир Николаевич – успешный руководитель, общественный деятель, меценат, спортсмен, любящий муж и заботливый отец. В 2003 году он основал магазин велосипедов и спорттоваров «ВелоШтат», который сейчас находится в здании Дворца спорта «Дельфин». Магазин стал центром продажи и проката велосипедов и любимым местом работы мальчишек в летний период.

А началось всё с детской мечты…

ЗЕЛЁНЫЙ УРАЛ

Вырос он в большой и образцовой семье. Мать Владимира работала фельдшером, отец – учителем физики и математики.

Из пяти сыновей Владимир второй по старшинству, с детства привык к заботе и опеке над младшими. Пока родители зарабатывали деньги, на плечи старших сыновей ложились заботы по дому и воспитание младших братьев. Убраться, приготовить еду, проверить уроки, помочь на участке – посадить, прополоть, полить. Всем вместе пойти на секции.

Родители с ранних лет привили сыновьям любовь к спорту. Все вместе они ходили на занятия бадминтоном и плаванием. Во дворе летом гоняли в футбол, зимой – в хоккей. А самой заветной мечтой был, как и у большинства советских мальчишек, «велик».

Семья жила скромно, лишних денег на такие серьезные покупки не было. Тогда Владимир с младшим братом сами решили заработать и купить велосипед. Всю зиму они убирали подъезд в пятиэтажке: подметали, мыли полы и протирали пыль. В награду за труд подростков соседи благодарили их рублём. Так к лету скопилась нужная сумма – 60 рублей.

«На улице знойная жара, +40 градусов. С чувством абсолютного счастья с братом мчим с горы на велосипеде к дому. Мама, мы велик купили! Мне 10 лет тогда было», - с улыбкой вспоминает Владимир Николаевич детство и свой первый велосипед - зелёный «Урал», на который заработал сам.



КАРЬЕРЫ КУЗБАССА

В 14 лет Владимир записался на секцию велоспорта. Он много времени посвящал тренировкам, часто самому приходилось чинить свой гоночный аппарат. Начал увлекаться строением деталей, механизмов, машин. Как говорит он сам, любовь к вычислению и технике перенял от отца, что и повлияло на выбор будущей профессии.

В 1986 году, успешно окончив горный техникум, по распределению был направлен на карьеры Кузбасса. Работал Владимир на самом старом разрезе – Краснобродском, где сегодня уровень добычи угля составляет 9 миллионов тонн в год.

«Работа была не из лёгких. Трудились по 12 часов, но меня вдохновляла техника, да и деньги платили неплохие. Семье помогал», - говорит Владимир Николаевич.

Трудовая деятельность была прервана призывом в дорожные войска Советской армии. В то время семья Худяковых уже переехала в Конаково, куда после службы вернулся Владимир.



ПУТЬ К «ВЕЛОШТАТУ»

«После увольнения в запас решил заехать в гости к родителям. Приехал на неделю, а остался навсегда. Понял, что семье я буду нужен больше, чем на карьерах», - вспоминает Владимир Николаевич.

С 1988 года город Конаково стал для него родным. Владимир устроился на работу, продолжал заниматься велоспортом, троеборьем и плаванием.

Трудовая деятельность Владимира Николаевича всегда была разнообразной. За короткое время освоил профессии штукатура-маляра, экскаваторщика и инженера по снабжению. Смена деятельности подкреплялась получением новых знаний. За 15 лет Владимир Худяков изучил 3 новых специальности – экономиста, психолога и юриста. В 1994 году он впервые зарегистрировался предпринимателем.

Работая в сфере торговли, в 2003 году Владимир Николаевич создаёт магазин «ВелоШтат».

«Это был социальный эксперимент на лето. Друзья попросили пристроить своих ребят, так сказать, трудовое воспитание. Ну а что может интересовать мальчишек? «Велики». Закупил первые 50 велосипедов. Всё лето ребята приходили на работу, мы вместе собирали велосипеды. Они их продавали, получали зарплату, как взрослые. Каникулы кончились, а велосипеды остались.

К следующему лету мальчишки стали опять проситься на работу. Тут уже и пришлось задуматься об открытии «ВелоШтата». Можно сказать, что дети стали причиной развития бизнеса в этом направлении, - говорит Владимир.

На сегодняшний день «ВелоШтат» является самым крупным магазином велосипедов и спортивных товаров в Конаковском районе. За 17 лет работы продано более 13 тысяч велосипедов – каждый второй велосипед в Конакове из этого магазина. С 2018 года на его базе открыт прокат.



СОЗИДАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Велоспорт для Владимира – это не только работа. Он и сам ведет активный образ жизни, занимается велотуризмом, шахматами и плаванием. Дважды становился призером чемпионата Тверской области по пауэрлифтингу - силовому троеборью. Он поддерживает развитие спортивного движения в Конаковском районе, является постоянным спонсором спортивных мероприятий. Участвует в благотворительных акциях «Дари Добро», #МыВместе.

В период пандемии Владимир Николаевич одним из первых вступил в ряды волонтёров.

Для многодетных и малообеспеченных жителей района он закупал и раздавал маски, пасхальные куличи, для волонтёров бесплатно предоставил прокат велосипедов, участвовал в оборудовании инфекционного госпиталя на базе Конаковской ЦРБ.

«Меня так научили с детства – помогать людям. Созидательная деятельность – это серьёзный труд, в первую очередь, над собой», - комментирует Владимир Худяков.

В сочетании с активным образом жизни Владимир Николаевич остается заботливым отцом и мужем. Супруга Елена родилась и выросла в Конакове. Работает в сфере корпоративного туризма и играет в театре «Пигмалион» районного Дворца культуры «Современник». Старший сын уже работает на конаковском производстве. А младшая дочка в этом году с отличием окончила 2 класс гимназии № 5.

Помимо этого, Владимир ведет активную общественную работу. С 2016 года он является членом Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района. В 2017 году назначен общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в Конаковском районе.

В 2020 году Владимира Худякова предложили в качестве кандидата в депутаты районного Собрания на округе №1, который остался без депутата в связи с кончиной Юрия Дубасова.

В округ входят Селиховское, Ручьевское и Дмитровогорское сельские поселения и небольшая часть города Конаково в районе «Ледового дворца» и «Олимпа». Выборы назначены на 13 сентября с.г.

Публикация В.Н.Худякова, кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1, размещена на безвозмездной основе.