РОВЕСНИКИ РАЙОНА

В юбилейный для Конаковского района год совет ветеранов поздравляет с 90-летием ровесников района, людей с большим жизненным опытом, чье детство пришлось на военные годы, трудившихся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, социальной сфере. Желаем вам хорошего здоровья, благополучия. Пусть каждый день приносит только хорошие вести, наполняет жизнь светом счастья и добра! Пусть всегда с вами будут близкие люди и друзья.

Совет ветеранов Конаковского района.



4 сентября – Калашникова Александра Дмитриевна, Масюкова Руфина Ивановна, г. Конаково.

12 сентября – Бикеева Садима Ахметовна, г. Конаково.

13 сентября – Пиуновский Николай Иванович, г. Конаково.

16 сентября – Синепупова Лидия Александровна, Завидовское с/п.

17 сентября – Федько Раиса Петровна, г. Конаково.

21 сентября – Озерова Надежда Тимофеевна, г. Конаково.

22 сентября – Сахарова Антонина Мироновна, г. Конаково; Серчагина Мария Андреевна, п. Козлово.

24 сентября – Попов Иван Андреевич, п. Изоплит.

25 сентября – Бунтина Идея Михайловна, г. Конаково.

27 сентября – Савостин Павел Романович, г. Конаково.