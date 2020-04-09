«ЭТО МЕСТО УКРАШАЕТ ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТНИК»

- так прокомментировал установку новой скульптурной композиции в Комсомольском сквере г. Конаково Сергей Степашин, российский государственный и политический деятель, который стал почетным гостем на открытии памятника воинам Великой Отечественной войны. Оно состоялось 29 августа.

- Совсем недавно наш Президент Владимир Путин открывал памятник в городе Ржеве. Сегодня мы открываем памятник в городе Конаково. Самое главное, чтобы у нас больше не было повода ставить памятники по новым войнам. Русская земля заслужила мир, благополучие и уважение, – отметил Сергей Вадимович.

В сквере в этот день собрались десятки местных жителей, но самыми важными гостями стали ветераны - Валентин Павлович Криночкин и Валентин Семёнович Морев. Отрадно, что участники тех страшных событий в этот день вместе с молодёжью стали свидетелями того, как преобразился мемориальный комплекс. Увековечить память о Великой Отечественной войне необходимо: пока жива память, будет жить и Россия.

Облик памятника хорошо знаком жителям города Конаково, особенно старшему поколению. Это воссозданная скульптура, которая в бетонном обличии стояла в сквере с 1955 по 2013 год. Предыдущий памятник, установленный на его месте около 8 лет назад, не отвечал эстетическим потребностям горожан и периодически подвергался критике. Решено было восстановить прежний облик памятника, но в более современном виде: памятник отлит из бронзы. Эскиз нового памятника выбран конаковской общественностью, жители города единодушно решили, что именно эта композиция наиболее полно отражает подвиг советского народа. Над эскизом памятника и созданием полноразмерной композиции работал конаковский скульптор Виталий Алексеев.

- Я очень рад, что мне выпал шанс создать скульптуру в родном городе, работать над ней было особенно приятно и в то же время волнительно. Мне хотелось сделать памятник достаточно большим, чтобы в сквере он занял действительно центральное место. Общая высота на постаменте – около 4 метров, – рассказал скульптор.

Многоэтапная работа длилась более полугода. Задача была непростой – сохранилось всего несколько общих фотографий старого памятника. Так что во многом скульптура – самостоятельное художественное произведение нашего земляка. Установка стала возможной благодаря пожертвованиям конаковцев. В первых рядах – почётный строитель РФ Юрий Шеляпин и генеральный директор АО «КЗСК» Александр Шинкаренко. Он отметил, что решение материально помочь в установке памятника поддержали все работники завода:

- Городская общественность ещё в прошлом году решила, что памятнику необходимо вернуть его первозданный вид, эскиз был одобрен горожанами, и люди ждут. Памятник получился достойным, я уверен, что со мной согласятся и жители нашего города.

Также свой вклад внесли генеральный директор ООО «Маяк» Людмила Ли, генеральный директор АО «Завод «Микроприбор» Александр Зязин и благотворительный фонд «Энергетик» (Конаковская ГРЭС ПАО «Енел Россия»).

Анна РИХМАЙЕР.