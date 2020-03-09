«Диктант Победы» в Тверской области написали более 6,5 тысячи человек

Более 6,5 тысячи жителей Тверской области приняли участие в международной акции «Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории региона было открыто более 100 площадок.

Цель «Диктанта Победы» – повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне, привлечение внимания молодежи к изучению военной истории.

Как считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя, сохранение исторической правды о войне – важное направление патриотического воспитания молодежи. Увековечению памяти о героях Великой Отечественной войны посвящен и Ржевский мемориал Советскому солдату, в торжественной церемонии открытия которого 30 июня принял участие Президент России Владимир Путин и ветераны.

За 45 минут участники выполнили 25 заданий, включающие в себя вопросы об исторических датах, событиях, о военной географии, героях войны и многом другом.

В городе воинской славы Ржеве работали десять площадок. Одну из них модерировал директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета, профессор Андрей Белоцерковский.

«Это прекрасная возможность для жителей всего мира проверить свои знания о Великой Отечественной войне и, возможно, узнать что-то новое. Важно, что акция «Диктант Победы» – международная. Она несет в мир историческую правду о великом подвиге народа-победителя и пример самоотверженного мужества наших дорогих ветеранов, благодаря которым восстановлен мир на героической ржевской земле, в бывшем Советском Союзе, пылавшей в огне фашизма Европе», – сказал Андрей Белоцерковский.

В каждом регионе выберут трех победителей. Узнать результат можно будет в личном кабинете, введя номер регистрации или номер участника, очно принимавшего участие в написании Диктанта Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области