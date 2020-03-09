В Твери представят произведения Огюста Ренуара с историей создания картин

С 4 сентября по 18 октября 2020 года Тверской городской музейно-выставочный центр представляет выставку «Страсть Ренуара», посвященную творчеству великого художника. Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины.

Огюст Ренуар прожил захватывающую, долгую и счастливую жизнь. Бывало, что художник платил за пару ботинок или миску фасоли своими картинами. А потом он стал первым художником, картину которого приняли в луврское собрание еще при жизни.

Благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле» воссозданы бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизведены мельчайшие нюансы цвета и светотени, передающие характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.

В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

Ценителей искусства ждут по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54, малый выставочный зал. Телефон для справок: 33-13-08, 34-48-52. e-mail: tgmvc.tver@gmail.com , сайт mvc-tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области