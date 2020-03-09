Рассмотрены административные исковые заявления к Территориальной избирательной комиссии Конаковского района

В ходе проведения предвыборной компании, в связи с выборами депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский Конаковского района Тверской области пятого созыва и дополнительными выборами депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва, в Конаковский городской суд Тверской области поступило восемь административных исковых заявлений.

Содержание исковых требований заключалось в признании незаконными и отмене постановлений Территориальной избирательной комиссии Конаковского района о регистрации кандидатов в депутаты.

Из семи рассмотренных заявлений решениями Конаковского городского суда два удовлетворены и пять оставлены без удовлетворения, одно исковое заявление находится в производстве суда.

После поступления жалоб на вынесенные решения Тверским областным судом, как апелляционной инстанцией, одно решение отменено и шесть решений Конаковского городского суда Тверской области оставлено без изменения.

Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.