Рассмотрены административные исковые заявления к Территориальной избирательной комиссии Конаковского района

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В ходе проведения предвыборной компании, в связи с выборами депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский Конаковского района Тверской области пятого созыва и дополнительными выборами депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва, в Конаковский городской суд Тверской области поступило восемь административных исковых заявлений.
Содержание исковых требований заключалось в признании незаконными и отмене постановлений Территориальной избирательной комиссии Конаковского района о регистрации кандидатов в депутаты.
Из семи рассмотренных заявлений решениями Конаковского городского суда два удовлетворены и пять оставлены без удовлетворения, одно исковое заявление находится в производстве суда.
После поступления жалоб на вынесенные решения Тверским областным судом, как апелляционной инстанцией, одно решение отменено и шесть решений Конаковского городского суда Тверской области оставлено без изменения.
Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.