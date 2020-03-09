Тверь претендует на звание «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»

Тверь, Казань и Санкт-Петербург претендуют на звание «Лучшего города для ведения гостиничного бизнеса» Национальной гостиничной премии 2020. Эти города уже заявились в качестве номинантов.

Пользовательское голосование и прием заявок на сайте hotelawards.ru продлится до 15 сентября, после чего к работе приступит профессиональное жюри конкурса.

Пользователи и профессиональное жюри оценивают представленные материалы по следующим критериям: общая информация о городе, инфраструктура, событийный календарь, кадровый потенциал, местное законодательство в части поддержки туризма и гостиничного бизнеса.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития в регионе малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В Верхневолжье принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

Номинация «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» в этом году впервые включена в Премию. Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 ноября 2020 года в Москве.

Национальная гостиничная премия – ежегодный конкурс, который проводится среди российских средств размещения. Участникам Премии создается отдельная страница на официальном сайте. Организатором конкурса выступает Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области